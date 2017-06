Fehlender Mehrwert: «Tages-Anzeiger» und «Basler Zeitung» stoppen Zusammenarbeit

Auf das Angebot des «Tages-Anzeigers» und dessen Wirtschaftsressort soll das Ende des Tests nach Angaben von Christoph Zimmer «keine Auswirkungen» haben. Anders bei der «Basler Zeitung»: Alleine am Mittwoch waren dort zwei Artikel von Jürg Rüttimann zu lesen, der als Wirtschaftsredaktor beim «Tagi» angestellt ist.

Genauso wie die Lancierung des redaktionellen Austauschs sollte nun auch dessen Ende im Dunkeln über die Bühne gehen: Ein ausführlicher Fragenkatalog des Klein Reports an Arthur Rutishauser , Chefredaktor des «Tages-Anzeigers» und der «SonntagsZeitung», wurde am Mittwoch von Tamedia-Sprecher Christoph Zimmer beantwortet.

Ob es sich dabei in erster Linie um eine weitere Idee der Verleger handelte, die Kosten zu drücken, wurde nie abschliessend beantwortet. Stattdessen wurde stets darauf verwiesen, dass es sich lediglich um einen «Testlauf» handle.

Bereits im August 2016 wurden Pläne publik, wonach die beiden Verleger Pietro Supino und Markus Somm eine engere redaktionelle Zusammenarbeit zwischen Tamedia und den Basler Zeitung Medien in die Wege leiteten.

IT / Telekom / Druck

Please activate JavaScript to enable all features.